Alex Méndez e os 50 jogos ao serviço do Vizela: «Sinto-me muito bem e espero continuar»

A última partida do Vizela ficou marcada não só pelo triunfo frente ao Rio Ave, mas também pelo facto de Alex Méndez ter chegado aos 50 jogos pelo clube minhoto. Em declarações aos meios do clube, o médio assumiu que não quer ficar por aqui."Sinto-me muito bem e espero continuar. Os adeptos apoiam-nos muito, têm muita energia e estão sempre a puxar os jogadores. A minha adaptação foi um pouco difícil no início, mas toda a gente me ajudou e as coisas acabaram por se tornar mais fáceis. Uma coisa que gosto é o facto de as pessoas tentarem sempre falar comigo", referiu o jogador norte-americano.Alex Méndez acrescentou ainda que o jogador do plantel com quem se dá melhor é o compatriota Alejandro Alvarado e que o seu melhor jogo pelo clube foi contra o FC Porto, curiosamente o próximo adversário dos minhotos, na temporada passada.