Alex Méndez elogia Álvaro Pacheco: «Sabe o que quer e o que pensam os jogadores»

Alex Méndez recebeu esta quarta-feira o prémio de melhor jogador do Vizela na vitória (2-0) sobre o E. Amadora, para a Taça de Portugal. O avançado inaugurou o marcador que abriu caminho para o apuramento da sua equipa para os oitavos-de-final da competição.

"Ser considerado o melhor em campo? É uma sensação muito boa, mas foi mérito de toda a equipa. [O prémio] não seria possível sem a ajuda dos meus colegas, que também foram importantes neste jogo", reconheceu o extremo, de 21 anos, que chegou esta época das reservas do Ajax para reforçar a equipa de Álvaro Pacheco. "Vim para aprender todos os dias e tento ajudar da forma que posso, onde necessitam de mim. Quando estava no Ajax, era um estilo diferente. Aqui vi que as diferenças existem. Há menos espaço para jogar que na Holanda. O espaço para os avançados é muito reduzido", sublinhou, deixando depois um elogio ao futebol português: "Está a um nível muito alto. Os jogadores têm muita qualidade e percebo que os meus colegas da equipa querem fazer coisas grandes".

Álvaro Pacheco também mereceu palavras elogiosas. "É um treinador muito objetivo, sabe o que quer e o que pensam os jogadores. Por isso todos querem dar 100 por cento para ele", explicou.

Alex Méndez chegou no início da temporada e diz-se já adaptado à realidade do clube. "Quando cheguei sabia que tinha de me adaptar. Passado uns meses, sinto que as pessoas me ajudaram muito. Estou sempre a aprender a cada dia que passa", concluiu.