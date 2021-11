Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Alex Méndez: «Queria jogar numa 1.ª Liga e este é o lugar certo» Após dois anos na equipa B do Ajax, o extremo, de 21 anos, aceitou o desafio do Vizela e tem ganho espaço na equipa titular. Internacional jovem pelos Estados Unidos, assume que uma chamada do México o faria pensar





• Foto: José Gageiro / Movephoto