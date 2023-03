Alvarado a reavaliar após voltar com lesão

Alvarado regressou mais cedo da seleção sub-20 dos EUA devido a problemas físicos. O médio lesionou-se nos trabalhos da seleção americana e foi dispensado por indicação da equipa médica. O próximo passo, já em Vizela, passa pela reavaliação e continuidade do tratamento, regime que, de resto, já iniciou enquanto ainda estava enquadrado na sua seleção.

Mas nem tudo são más notícias para Tulipa. Nuno Moreira está totalmente recuperado do problema físico que vinha a enfrentar e já integrou os treinos dos minhotos sem quaisquer tipo de limitações. O mesmo deve acontecer com Bruno Wilson, uma vez que o central encontra-se na reta final da sua recuperação e poderá juntar-se aos seus companheiros sem supervisão médica no decorrer da semana. O Vizela volta a competir este sábado, com a receção ao Casa Pia.