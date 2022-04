Alvarado: «Temos qualidade para vencer e queremos os 3 pontos»

Alvarado foi a surpresa do treinador do Vizela na receção ao Sp. Braga (derrota por 1-0), aproveitando da melhor maneira as poucas opções no meio campo para assumir pela primeira vez a titularidade. Uma oportunidade agarrada pelo jovem da equipa de sub-19, que admitiu ter sentido algum nervosismo quando soube que ia jogar de início."Quando soube que ia ser titular fiquei um bocadinho nervoso. É natural. Mas depois, no aquecimento, acalmei e as coisas saíram. Foi pena o resultado", lamentou o médio, que se diz totalmente adaptado ao clube. "A adaptação foi muito fácil e rápida, porque este grupo de trabalho é qualquer coisa. Digo que é uma família, mas não é dizer por dizer, é mesmo uma família. Treinar com eles, jogar com eles é incrível. E o mister igual. É espetacular, ajuda-nos muito, tem-me ajudado imenso", elogiou o norte americano, de ascendência mexicana.Agora segue-se o Belenenses SAD, um adversário direito na luta pela permanência. "Penso que podemos ganhar. Não vencemos o último jogo, mas estamos bem, muito unidos e a trabalhar imenso. Temos qualidade para vencer e queremos sempre muito os três pontos. Mas não será fácil, claro, temos de estar muito focados. Aproveito e peço aos adeptos que vão connosco a Lisboa. Temos adeptos incríveis e é importante que estejam connosco e vão connosco a Lisboa", acrescentou.Alvarado falou à margem da visita ao ATL da Escola Básica dos Enxertos, na companhia de Cassiano e Zohi. "Vir a estas atividades é muito gratificante. Não há muitos anos, em Los Angeles, eu era um destes meninos e tudo o que mais queria era uma fotografia ou um autógrafo", lembrou.As crianças receberam os jogadores com uma canção e uma dança, os quais responderam com cartões personalizados com fotografias e autógrafos.