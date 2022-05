Álvaro Pacheco: « Sentir que os jogadores têm a marca do Álvaro Pacheco deixa-me muito orgulhoso»

Álvaro Pacheco levou o Vizela do Campeonato de Portugal à Liga Bwin e garantiu a permanência dos minhotos em época de estreia no escalão maior do futebol nacional. A realização é evidente."Estou muito feliz, gosto do que faço. Ir trabalhar todos os dias animado, com um sorriso, deixa-nos o sucesso mais próximo e quero passar isso aos meus jogadores. A forma como trabalhamos, a forma como preparamos os nossos jogadores enche-me de satisfação. Sentir que os nossos jogadores têm a marca do Álvaro Pacheco, da nossa equipa técnica, é algo que me deixa muito orgulhoso. Tenho 50 anos e uma grande vontade de alcançar conquistas, de evoluir. Tenho muitos sonhos por realizar", frisou em declarações ao portal 'Fútbol Portugués desde España'.Pacheco revelou que não lhe passava pela cabeça ser treinador principal. "Nunca pensei que ia ser treinador principal. Eu gostava das minhas tarefas como técnico-adjunto e foram as circunstâncias que me levaram a isso... Nunca foi o meu objetivo para ser sincero. Passei um tempo com o Miguel Leal, depois fui trabalhar para a Lituânia. Quando voltei ia fazer parte da equipa técnica do Vasco Seabra. Aconteceu que na altura não continuou na equipa e recebi um convite do Fafe, equipa em que joguei como futebolista. Rodeei-me de uma equipa que me incentivava a dar esse passo", adiantou o técnico que projetou, depois, que chegar à 1ª Liga aconteceu antes do que pensava."Pensei em trabalhar por um sonho: estar na Primeira Liga em cinco anos. Consegui antes disso", afirmou Pacheco.