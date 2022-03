Álvaro Pacheco: «A arbitragem foi a pior das três equipas em campo»

Álvaro Pacheco considerou justo o empate do Vizela na Luz, diante do Benfica (), frisando que a sua equipa esteve melhor na primeira parte."penso que foi mais um excelente jogo, duas excelentes equipas. Era importante darmos uma resposta depois do último jogo. Fomos muito personalizados, deixando o Benfica intranquilo, e a nossa entrada agressiva levou à expulsão. Até ao final da primeira parte tivemos o jogo controlado. Tivemos mais bola. O Benfica criou-nos algum desconforto e tirou-nos tranquilidade, mesmo na segunda parte entrámos mais personalizados e fomos capazes de criar oportunidades de golo. As oportunidade são equilibradas, mas o Benfica no final teve mais. O ponto ajusta-se claramente à exibição dos meus jogadores", começou por dizer o treinador do Vizela, à BTV, analisando depois a arbitragem."Aquilo que eu posso dizer é que [Taarabt] é bem expulso. Nem vou dar a minha opinião porque posso ser castigado. A arbitragem foi a pior equipa das três que estiveram em campo. Vimos de uma derrota que não pretendíamos e não foi bom para nós. Empatar aqui não foi sorte, foi mérito. É evidente que isto tem de nos trazer confiança. Temos de estar contentes e celebrar. Penso que é histórico. É um passo bonito dado. Os nossos adeptos são o exemplo, espero que estejam em massa no domingo", finalizou.