Álvaro Pacheco: «A equipa tem-nos dado sinais de crescimento e evolução»

Depois de duas semanas de pausa no campeonato, o Vizela prepara-se agora para regressar à ação frente ao Gil Vicente. O conjunto liderado por Álvaro Pacheco chega a esta jornada com a pior defesa do campeonato, mas o técnico não olha para esse dado com preocupação.





"Podemos olhar para isto como um copo meio cheio ou meio vazio, eu olho para isto como uma excelente oportunidade que tivemos para crescer. Acabamos de chegar à 1ª Liga e é normal que tenhamos cometido alguns erros. É evidente que gostava que não tivesse acontecido, mas ainda bem que aconteceu porque nos obrigou a procurar soluções. A equipa tem-nos dado sinais de crescimento e evolução", começou por referir.Explicando que Aidara e Cassiano têm vindo a treinar integrados e que a sua equipa técnica vai aproveitar os dois treinos que tem até ao jogo para perceber se os jogadores podem ser opção, Álvaro Pacheco deixou muitos elogios ao Gil Vicente. "Olhamos para cada jogo como uma oportunidade de criarmos o nosso futuro e de conquistarmos os três pontos. Vamos jogar contra um adversário muito bom e muito bem orientado. É um reencontro especial para mim porque eu e o Ricardo somos quase vizinhos de infância. O Gil Vicente é uma equipa muito bem orientada, que sabe o que fazer em todos os momentos e especialmente forte nas transições e no momento defensivo. Vai ser um jogo intenso, equilibrada e no qual acredito que o Vizela, estando ao seu nível, pode conquistar os três pontos", vincou, abordando depois o facto de o clube ainda não ter jogado no seu estádio: "O nosso grande objetivo passa por impormos o nosso jogo e a nossa ambição em todos os jogos. Somos animais de hábitos e, jogando em casa, temos referências bem definidas. No entanto, olho para isto como uma oportunidade de sairmos da nossa zona de conforto, só assim é que melhoramos".O técnico concluiu fazendo um balanço daquilo que foram estas semanas de pausa na competição. "Serviu para continuarmos a trabalhar. Foram duas semanas fantásticas, nas quais a equipa ficou mais identificada com os nossos processos. Conseguimos fazer dois jogos de preparação e isso é importante para que todos os jogadores tenham ritmo de jogo", rematou.O embate entre o Gil Vicente e o Vizela, a disputar-se em Barcelos, está agendado para as 18 horas deste domingo.