Álvaro Pacheco: «A nossa seleção tem mentalidade de campeão»

Álvaro Pacheco acredita na vitória de Portugal no jogo de amanhã, contra a Macedónia do Norte, e o consequente apuramento para a fase final do mundial, no Qatar.

"A nossa seleção tem uma mentalidade de campeão e diz presente nos momentos decisivos. Sabem que só dependem deles neste jogo com a Macedónia do Norte e acredito que vão entrar com essa mentalidade de campeões, para além de contarem com a liderança de um grande selecionador", referiu o treinador do Vizela, à margem da XIX Gala Melhor Treinador, organizada pelo Jornal 'O Gaiense'.

Sobre a época do Vizela, Álvaro Pacheco mostrou-se satisfeito com a paragem do campeonato. "Foi importante para dar descanso e libertar o nível emocional dos jogadores. Queremos que regressem com toda a energia para atacar reta final. Esta paragem foi ainda importante para limar alguns aspetos fundamentais para o nosso crescimento e recuperar alguns lesionados", concluiu.