Álvaro Pacheco acredita no sucesso contra o Estoril: «Queremos regressar rápido às vitórias»

O Vizela recebe esta segunda-feira o Estoril (20h15) com vontade de regressar às vitórias. Um objetivo que foge desde a primeira jornada. Álvaro Pacheco está confiante na resposta dos seus jogadores depois da derrota no Estádio da Luz."A importância é sempre a mesma. Entramos sempre com o objetivo de vencer e vindo de um resultado que não foi favorável à minha equipa, queremos regressar rápido às vitórias. Queremos conseguir junto dos nossos adeptos. Aproveito para deixar um apelo aos adeptos para encherem este estádio.""O Estoril é uma equipa que está muito mais crescida e isso tem que ver com mais um ano de primeira liga. Está mais matreira, joga com inteligência e se for capaz de colocar o seu jogo, sabe o que fazer quando ganha a bola. Será um jogo com golos, entre duas equipas que jogam para ganhar. A que for mais equilibrada e conseguir dominar os melhores momentos ficará mais perto da vitória e espero que seja o Vizela.""Temos de olhar para estes cinco jogos e ver qual o adversário que nos foi superior. Defrontámos o FC Porto, o Benfica, o Gil Vicente, o Chaves e o Rio Ave, estas duas equipas com campanhas fantásticas. Nenhuma das equipas que defrontámos se mostrou superior a nós. Isso dá-me uma confiança tremenda, esta equipa vai crescer.""Gostava que o jogo tivesse sido logo a seguir, porque sentimos uma frustração pela derrota na Luz. Aproveitámos para dar folga aos jogadores e trabalhar em alguns aspetos. Para o nosso crescimento."