Álvaro Pacheco: «Alguns jogadores pensaram que o jogo estava ganho depois da expulsão»

Álvaro Pacheco não escondeu a desilusão por o Vizela não ter conseguido arrancar mais do que um ponto na visita ao Boavista (2-2). O treinador explicou que os seus jogadores consideraram que o jogo estava ganho depois da expulsão de Luís Santos...





"Faltou-nos em momentos cruciais maior lucidez e principalmente mentalidade competitiva durante o jogo todo. Fizemos um excelente jogo. O Vizela entrou com a mentalidade de ir em busca dos três pontos. Conseguimos controlar sempre o jogo na primeira parte tanto sem bola como com bola. Nunca permitimos ao Boavista fazer as ligações em que é perigoso."

Vantagem

"Chegámos em vantagem ao intervalo e, pela superioridade que tivemos, devíamos estar a ganhar por uma margem mais alargada, o que nos daria alguma tranquilidade. Sabíamos que o jogo iria evoluir cada vez mais para duelos, porque é essa a cultura do Boavista, para assim tentar levar o jogo para o seu meio-campo através da sua agressividade e da sua entrega e de um jogo baseado na profundidade."

Excesso de confiança

"Alguns jogadores meus pensaram que o jogo estava ganho quando o jogador do Boavista [Luís Santos] foi expulso, mas não é assim. O Boavista foi feliz no segundo golo, mas mesmo assim criámos uma gr ande oportunidade. A vitória assentaria bem Vizela pelo que fez durante os 90 minutos, mas acabámos com um ponto, que também é importante para a nossa caminhada".



As declarações de Álvaro Pacheco na conferência de imprensa:



"Faltou-nos, nos momentos cruciais, maior lucidez e uma mentalidade competitiva que temos de ter no jogo todo. Não podemos fazer uma análise do jogo só pelo último minuto, em que o Boavista teve o penálti. Penso que fizemos um excelente jogo, entrámos com a mentalidade de conquistar os três pontos, controlámos o jogo todo na primeira parte, não lhes permitimos as ligações, os duelos e as bolas em profundidade que depois conseguiram na segunda parte. Chegamos em vantagem ao intervalo, mas pelo caudal que tivemos podíamos ter conseguido uma vantagem mais confortável. Sabíamos que o jogo ia focar-se nos duelos, que ia haver mais agressividade para levarem o jogo para os duelos e posicional. Entrámos bem na segunda parte, mas a expulsão fez-nos pensar que o jogo estava ganho. A responsabilidade teria de aumentar, porque nessas situações as equipas vão buscar forças a outros lugares e quando desligámos o Boavista conseguiu o empate. Depois, voltámos a ligar o jogo, chegámos ao golo e depois voltamos a sofrer um golo fruto de uma segunda bola e de um lançamento na profundidade. Ainda mandamos uma bola poste. Penso que se houvesse algum vencedor seria o Vizela. Pela forma como acabou o jogo, com o penálti no fim, saiamos com um ponto que é positivo."



"Estou com azia porque senti que podíamos ter conquistado os três pontos. Não fomos competentes para os agarrar. Tenho de estar orgulhoso pelo jogo excelente que fizemos num campo difícil. Faltou um ou outro pormenor, mas faz parte na alta competição. Estou chateado por não conseguir três pontos, mas é mais um ponto frente a um adversário direto."



"O Guzzo disse que torceu o pé e depois com o desenrolar do jogo estava com dores e não dava para continuar. O Samu… sou um privilegiado porque tenho um grupo fantástico. O Samu tem estado bem e todos os que tem jogado tem estado a um nível muito bom. O Guzzo aproveitou a oportunidade depois do quinto amarelo do Samu e agora surgiu a oportunidade para o Samu, numa casa que o formou, não tenho duvidas que tem um carinho especial pelo Boavista, mas é um profissional."



[notícia atualizada às 23:42]