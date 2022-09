Álvaro Pacheco antevê encontro emotivo frente ao Portimonense «Apostaria num jogo com golos»

O Vizela recebe este sábado (15h30) o Portimonense com a ambição de regressar às vitórias no campeonato, o que não acontece desde a primeira jornada. Um objetivo que Álvaro Pacheco acredita ser possível, embora reconheça que será uma tarefa complicada, tendo em conta o atual momento do adversário."Vamos defrontar uma equipa muito boa, bem orientada, à imagem do seu treinador, é madura, experiente, define e identifica os timings de jogo. A classificação assim o permite, é uma equipa pragmática. Antevejo um jogo difícil. Para nós, é importante regressar às vitórias, mas temos de estar focados no nosso jogo. Vamos ter pela frente um adversário muito experiente que sabe aproveitar todos os momentos do jogo.""Preferia a competição, porque gosto é de competir, mas houve esta paragem e aproveitámos para trabalhar alguns aspetos para o nosso crescimento e ficarmos mais perto das vitórias.""Temos der ser agressivos sem bola. O Portimonense é uma equipa muito forte e agressiva. Temos também de manter a nossa agressividade e sem bola sermos capazes de controlar a profundidade que o Portimonense gosta de colocar em jogo.""Se tivesse de apostar, diria que vai ser um jogo com golos. Tem sido essa a característica, vamos jogar para ganhar. Temos registado muitos remates e um forte caudal ofensivo, com muitas oportunidades de golo.""Tive uma conversa com ele e fizemos ver-lhe as coisas. Claro que a conversa fica entre nós. Por vezes temos de olhar para os jogadores como uns filhos e devemos fazer vê-los o que é a vida. Penso que aprendeu. Os jogadores sabem que os problemas das seleções não entram no Vizela. Eles sabem o que o clube e o Álvaro Pacheco pretendem deles. Será opção para o jogo com o Portimonense."