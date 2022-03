Álvaro Pacheco antevê duelo equilibrado nos Açores: «Vai ser um jogo aliciante»

O Vizela defronta no domingo (20h30) o Santa Clara com a necessidade de somar pontos para ficar longe dos lugares de despromoção. O objetivo é difícil, mas Álvaro Pacheco acredita na vitória."Estamos numa fase em que os pontos são determinantes para alcançarmos os objetivos, os pontos são cada vez mais preciosos. Vai ser um jogo difícil contra excelente equipa, que normalmente é muito forte em sua casa, onde é muito agressiva, com e sem bola. Vai ser um jogo aliciante, mas vamos com a ambição de trazer pontos. São determinantes para esta fase do campeonato.""Acredito que vai haver alternância no domínio do jogo, entre duas equipas agressivas a querer chegar ao golo. Não podemos deixar o adversário impor o seu jogo e não dar espaços para pensar. Estamos à espera disso, porque o Santa Clara com bola sabe ser associativa e vertical. É uma equipa parecida com o Vizela. Quem se mantiver melhor equilibrado nos vários momentos, estará mais perto de ganhar.""As incidências do jogo têm-nos levado a correr atrás do prejuízo e isso causa sempre alguma mossa. Queremos contornar isso e acredito que vamos estar preparados para dar uma boa resposta. Temos dado um sinal de sermos uma equipa mais madura, personalizada e com uma crença muito grande.""Já é a imagem de marca desta cidade, com adeptos fantásticos. Enche-nos de orgulho, são um exemplo para a nossa sociedade, e para o nosso campeonato a forma apaixonada e o respeito que estão a transmitir ao futebol. Vemos adeptos de todas as faixas etárias.""Gosto de analisar a equipa como um todo. O Samu trabalha comigo há muitos anos, está identificado com os momentos do jogo. Mas temos outros. O Rashid está a ficar mais entrosado, com o Marcos Paulo procuramos outro tipo de espaços. O Alex ainda está a identificar-se melhor com o nosso jogo. Temos Guzzo, que infelizmente não está disponível. O Samu regressa às opções e será uma boa dor de cabeça.""Fiquei muito surpreendido [risos] e orgulhoso. Deixou-me contente por inspirar alguma juventude", concluiu.