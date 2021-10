Álvaro Pacheco: «Aproveitar oportunidade para regressar aos triunfos»

Álvaro Pacheco continua a defender o trajeto de crescimento do Vizela e entende que a deslocação a Famalicão será encarada com a mesma perspectiva que sustentou o desempenho na receção ao Benfica, na Taça de Portugal.





"Vamos defrontar um adversário competente, com uma qualidade muito semelhante à nossa e que quer sair rapidamente da posição onde se encontra, pelo que será uma partida muito intensa, mas onde queremos aproveitar a oportunidade para regressar aos triunfos", confidenciou o técnico, garantindo que "depois da atitude demonstrada frente ao Benfica só faz sentido encarar o futuro com uma ideia de crescimento": "Vejo o Vizela à imagem dos últimos jogos. Uma equipa mais madura, equilibrada e com mais soluções de conhecimento de jogo, na certeza que cada desenrolar tem diferentes exigências, mas perceber o que é preciso fazer em cada momento para chegar ao sucesso também é um dos requisitos de evolução".Otimismo, contudo, que Álvaro Pacheco entende estar circunscrito a um rigor cada vez mais elevado, não só pela apetência ofensiva que espera do adversário, como pela vertente estratégica que cada jornada representa na luta pela serenidade."Vizela e Famalicão têm uma filosofia ofensiva, uma cultura de jogo com o objectivo de fazer golos, pelo que a equipa que se apresentar mais compacta e não deixar partir o desafio estará mais perto de conseguir vencer. Neste contexto temos de ser fortes em todos os momentos, o que requer níveis de concentração e agressividade idênticos aos demonstrados frente ao Benfica".Álvaro Pacheco aproveitou a eliminatória frente ao Benfica para dar oportunidades a alguns dos elementos menos utilizados, mas a deslocação a Famalicão será marcada pelas apostas mais recorrentes no campeonato. Neste sentido, para além de assumir o regresso à titularidade do lateral Koffi Kouao, o treinador também confirmou a disponibilidade física do avançado Schettine.