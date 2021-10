Álvaro Pacheco: «Às vezes um pai também tem de levantar a voz aos seus filhos»

Pela segunda jornada consecutiva, o Vizela de Álvaro Pacheco sofre um golo ao minuto 90'+8 que retira a possibilidade de a equipa somar mais pontos no campeonato - aconteceu na 9.ª jornada, na receção ao Benfica, e este domingo, na 10.ª ronda, na visita ao reduto do Famalicão.





Em declarações após o final do encontro (), o treinador dos vizelenses sublinhou a primeira parte a roçar na perfeição, no que ao capítulo tático diz respeito, das duas equipas, lamentando ainda a pouca concentração dos seus jogadores, uma vez mais, no último lance de um jogo.

"Perder dois pontos no último lance deixa-nos frustrados e tristes mas faz parte do crescimento da equipa. Tínhamos de ser mais pragmáticos e mais frios, mas faz parte do crescimento da equipa. Essa intranquilidade tira-nos pontos importantes. Foi um jogo em que as duas equipas estiveram, durante a primeira parte, muito compactas. Taticamente estiveram perfeitas. Disse aos meus jogadores que o jogo ia definir-se pelos pormenores, que com o desenrolar do jogo os espaços iriam aparecer. Hoje não tivemos a capacidade para explorar os espaços interiores, por mérito do Famalicão. Foi como eu disse na antevisão, duas grandes equipas e que ia haver golos... foi pena [ser no final]", começou por dizer o técnico do Vizela, em declarações à 'flash-interview' da Sport TV.

As entradas dos jogadores no decorrer da partida

"[Pretendíamos] Sermos mais capazes. Como o jogo estava, os espaços interiores iam aparecer naturalmente. Colocar jogadores com maior capacidade técnica e mais frescos tinha o objetivo de aproveitarmos esses momentos. Tivemos novamente mais oportunidades. Falta-nos ainda um bocadinho da experiência. Friamente, é óbvio que estamos frustrados, mas também tenho de ser honesto e dizer que o empate ajusta-se pelo facto de o Famalicão nunca ter desistido. É uma equipa com qualidade e treinada também com qualidade."



'Puxão de orelhas' aos jogadores no balneário

"Aquilo que eu lhes disse foi também importante para o crescimento deles. A relação que eu tenho com eles é como de pai para filho e às vezes um pai também tem de levantar um bocadinho a voz aos seus filhos. Quem joga assim durante 90 minutos, no último lance tem de ser mais capaz e mais determinado. Eles sabem que não são eles que erraram, mas sim nós. Eu também podia ter estado melhor nos meus 'feedbacks'. É um puxão de orelhas coletivo", terminou.