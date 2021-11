Álvaro Pacheco avisa que Vizela tem de ser "muito consistente" para vencer em Braga

O treinador Álvaro Pacheco defendeu esta segunda-feira que o Vizela precisa de ser "muito consistente" para somar os três pontos na deslocação ao reduto do Sp. Braga, no encerramento da 12.ª jornada da Liga Bwin.

Convencido de que os vizelenses estão a crescer, o técnico, de 50 anos, antecipou um "jogo intenso e com golos", entre duas formações "muito agressivas", com o Braga a tentar reagir ao desaire de quinta-feira, na Liga Europa, frente aos dinamarqueses do Midtjylland (3-2), tal como fez ao Santa Clara, na Taça de Portugal (goleada de 6-0), no rescaldo do desaire perante o Benfica, na 11.ª ronda (6-1).

"Vai ser um jogo muito tático, com duas equipas que gostam de um jogo muito ofensivo. O nosso grande objetivo é conquistar três pontos, mas, para o conseguirmos, temos de ser uma equipa muito consistente. Não tenho dúvidas de que a equipa que dominar os momentos do jogo, vai estar mais perto de o ganhar", disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, marcado para as 20:15 de terça-feira.

Face à indisponibilidade de Schettine, avançado emprestado pelos 'arsenalistas', com quatro golos nesta época, o timoneiro vizelense revelou que o eixo do ataque deve ser ocupado por Cassiano e frisou que o "lote de jogadores disponíveis" lhe dá "confiança" para tentar ganhar um daqueles embates que "aliciam" os profissionais do futebol.

"Gosto destes jogos, com equipas que lutam por objetivos acima dos nossos. Queremos perceber de que forma nos podemos aproximar dessas equipas. São jogos bons para sabermos em que ponto estamos. A nossa equipa está a crescer, a ganhar maturidade", esclareceu o treinador do 15.º classificado da I Liga.

Para Álvaro Pacheco, a formação bracarense, sexta da tabela, distingue-se pela capacidade em reunir "jogo interior, jogo exterior e profundidade" no mesmo sistema e pelas diferentes "personalidades e características" dos elementos ofensivo, que se complementam.

"O Galeno tem grande poder de aceleração, com e sem bola. O Ricardo [Horta] relaciona-se muito bem com a equipa, no jogo interior. O Iuri [Medeiros] acelera o jogo através do passe, dando velocidade à bola. O Al Musrati e o Castro pensam muito bem o jogo [no meio-campo]. O Braga tem dinâmicas boas. E depois tem um ponta de lança moralizado [Vítor Oliveira]", observou.

Para contrariar a valia adversária, a formação 'azul e branca' precisa de "serenidade" para "encontrar os espaços que vão existir" na retaguarda 'arsenalista' e de "manter a tranquilidade" no último terço, na hora de tomar decisões.

O técnico mostrou-se ainda "orgulhoso" pelo desempenho "exibicional" do Vizela no primeiro terço do campeonato, tendo defendido que a equipa deveria ter mais de 10 pontos na competição, face à "superioridade" exibida em alguns jogos.

O Vizela, 15.º classificado da I Liga, com 10 pontos, defronta o Sporting de Braga, sexto, com 19, em jogo agendado para as 20.15, de terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.