Álvaro Pacheco bate recorde

O registo foi alcançado em Paços de Ferreira, num jogo onde, curiosamente, o técnico teve de liderar a equipa na bancada por estar castigado. Álvaro Pacheco chegou aos 119 jogos à frente da equipa minhota.

Álvaro Pacheco passou a ser o treinador com mais jogos de sempre no comando técnico do Vizela.