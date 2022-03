Álvaro Pacheco: «Benfica está mais consistente e mais forte»

Álvaro Pacheco abordou esta quarta-feira a deslocação ao Estádio da Luz (sexta-feira, 20H15), num jogo em que o treinador do Vizela antevê dificuldades, mas acredita que pode surpreender."Os objetivos são sempre os mesmos, que são os 3 pontos em disputa e vamos com muita vontade de os conquistar. É um adversário que luta por um objetivo diferente do nosso, está mais consistente, mais forte, mais regular e teremos de estar ao nosso melhor nível, principalmente na concentração. Temos de estar focados os 90 minutos, porque uma pequena distração pode ser fatal. Este jogo chega na melhor altura por ser o próximo.""Está totalmente diferente, pela mudança de treinador e pela forma de estruturar a equipa. Está uma equipa mais associativa por fora, com dois pontas-de-lança de diferente mobilidade. Tem outras dinâmicas, mas não deixa de ser o Benfica. Para sermos capazes de os anular teremos de ser fortes pelos corredores laterais e reduzir os espaços interiores, onde aparece o Gonçalo Ramos e o Rafa. Temos de tirar também os espaços aos avançados. O Benfica passou por uma fase de adaptação, mas está mais forte.""Que sejamos nós, sem medo de enfrentar este desafio olhos nos olhos. Será mais um jogo contra uma grande equipa enão podemos desvirtuar do que somos. Temos uma identidade e uma forma de estar.""Quem fica a perder é o campeonato. Os adeptos do Vizela têm tido uma postura exemplar, demonstram o amor ao clube e à sua equipa. Têm estado em todos os estádios. Por isso, quem fica a perder é o nosso campeonato. Vamos ficar órfãos de uma grande força, que é o apoio e o carinho dos nossos adeptos.""Podem estar tristes pela nossa última exibição, mas temos de olhar para isso como um ato isolado. A nossa prestação fugiu do padrão que estamos habituados a apresentar."