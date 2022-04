Álvaro Pacheco chega aos 100 jogos e é homenageado

Os momentos que antecederam a partida entre o Vizela e o Arouca ficaram marcados por uma homenagem do conjunto minhoto a Álvaro Pacheco. O técnico, de 50 anos, chegou aos 100 jogos enquanto timoneiro do Vizela na jornada passada e acabou por receber uma camisola alusiva ao feito (com o número 100) antes do apito inicial de Artur Soares Dias.O momento foi proporcionado por Gonçalo Moreira, vice-presidente da SAD dos vizelenses, que ofereceu a camisola a Álvaro Pacheco. Ao serviço do conjunto minhoto, o treinador felgueirense já conseguiu duas subidas de divisão, levando a equipa do Campeonato de Portugal até à 1ª Liga. Agora, o técnico procura manter os minhotos no escalão mais alto do futebol português.Nos 100 encontros que leva à frente do clube, Álvaro Pacheco soma 50 triunfos.