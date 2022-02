Álvaro Pacheco confiante na vitória sobre o Gil Vicente: «Antevejo um excelente espetáculo»

O Vizela recebe este domingo o Gil Vicente (20h30) com a ambição de conquistar os 3 pontos, mesmo sabendo que do outro lado estará um adversário que ainda não perdeu em 2022. Álvaro Pacheco está consciente das dificuldades e antevê um jogo emotivo."Antevejo um excelente espetáculo, à imagem do que foi a primeira volta, num jogo em que houve muitas oportunidades, quatro golos, um golo anulado por um centímetro, um futebol muito positivo. É o que espero amanhã. Um Gil Vicente numa fase muito tranquila, a fazer um excelente campeonato. Tem um futebol muito positivo e muito atrativo. Será um jogo entre duas equipas que gostam de jogar, que acreditam nas suas ideias e vão na busca dos 3 pontos. Tirando os 3 grandes, o Vitória e o SP. Braga, somos a equipa que mais oportunidades flagrantes cria.""O Gil Vicente tem a sua matriz de jogo bem vincada. Adquire-se nos treinos, não estando o líder, estará o adjunto a passar a mensagem e não se vai notar a ausência. Mas gostava que o Ricardo estivesse no campo"."Não me revejo em nada daquilo. Estamos aqui para falar do jogo entre o Vizela e o Gil Vicente, mas não me revejo no que aconteceu no final do jogo de ontem".