Álvaro Pacheco confiante para o jogo com o Arouca «Preparados para um desafio difícil»

O Vizela desloca-se a Arouca na segunda-feira (20h15) para um duelo que vai marcar o regresso da equipa de Álvaro Pacheco à competição, depois do adiamento do embate com o Belenenses SAD por causa da Covid. O técnico considera que a equipa está bem preparada e acredita na conquista dos 3 pontos."Tivemos muito tempo para preparar o jogo, mais tempo que o habitual. Foram duas semanas de preparação muito boas, deu para aprimorarmos e aperfeiçoarmos algumas situações do jogo para ficarmos ainda mais compactos, mais preparados para o Arouca, um adversário parecido do que foi contra o Estoril. É um velho conhecido, vem connosco desde o Campeonato de Portugal e na época passada foram duelos fortes, intensos."O Arouca é uma equipa forte em casa, tem uma agressividade muito grande, faz em casa a sua fortaleza. É uma equipa que já conseguiu virar o resultado nos últimos minutos, com uma intensidade muito grande. Vejo um jogo emotivo, agressivo, com duas equipas que vão querer ganhar. Quem for mais incisivo ficará mais perto da vitória."Depois do Braga, ainda para mais com o resultado que foi, queríamos que o próximo jogo fosse realizado o mais rápido possível para tentarmos regressar às vitórias. A equipa tem dado esses sinais. A paragem deu para preparar o Arouca com mais calma, com mais serenidade, estamos preparados para um desafio difícil.""É verdade que temos sofrido poucos golos nas primeiras partes. Há pormenores que têm que ver com as dores de crescimento, há muitos jogadores que vêm de outros patamares e os pormenores acabam por ser fatores determinantes. O que sinto é que está a ser um crescimento sustentado."