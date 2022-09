Álvaro Pacheco crítico com tempo útil de jogo: «Quando jogamos contra os grandes, isto do anti-jogo não é permitido»

Álvaro Pacheco explicou o que falhou para que o Vizela perdesse em casa (0-1), diante do Estoril, na sexta jornada da Liga Bwin.

"O que falhou foi não sermos eficazes nas oportunidades que tivemos. Seis grandes oportunidades, vários remates dentro da área. O caudal ofensivo que tivemos, mesmo com um jogador a menos... Depois, na segunda parte, não se conseguiu jogar. Aí o que faltou foi sermos eficazes na finalização. Mas deixo um reparo: quando jogamos contra os grandes, isto do anti-jogo não é permitido. É logo amarelo. Quando não é contra os grandes, as regras não são iguais. Aqui foi permitido o anti-jogo. Só uma equipa quis ganhar e sai com a derrota. A segunda parte foi toda nossa. Temos de estar tristes pelo resultado, mas orgulhoso pelos meus jogadores. Foram à luta, acreditaram até ao fim, agora é olhar para o próximo jogo", afirmou à Sport TV, abordando a questão do tempo útil de jogo, depois de criticar o "anti-jogo" do Estoril.