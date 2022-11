Álvaro Pacheco de saída do comando técnico do Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Álvaro Pacheco está de saída do comando técnico do Vizela. A decisão partiu dos novos responsáveis da SAD, agora liderada por Joaquim Ribeiro, que entenderam ser o momento de dar um novo rumo técnico à equipa.Com efeito,apurou que a administração apresentou uma oferta de rescisão à equipa técnica, procurando agora as partes chegar a um acordo final.