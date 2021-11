Álvaro Pacheco e a derrota em Braga: «Não tivemos mentalidade para ganhar o jogo»

Álvaro Pacheco admitiu que o Sp. Braga foi superior ao Vizela , principalmente no primeiro tempo e lamentou o facto da sua equipa não ter tido mentalidade para triunfar na Pedreira."É uma vitória que não deixa dúvidas, o Sp. Braga foi muto melhor, sobretudo na primeira parte. Entrou para ganhar para ganhar os duelos, estivemos com receio de ter bola e só nos preocupámos em defender. O Braga foi crescendo, ganhou confiança e fomos incapazes de saber gerir o jogo com bola. O adversário marcou e a primeira parte condicionou o jogo todo. Parabéns ao Sp. Braga e ao Carlos, alguém por quem tenho uma grande admiração, mas nós não tivemos mentalidade para ganhar o jogo", começou por referir o treinador dos vizelenses na conferência de imprensa que se sucedeu ao encontro.E acrescentou: "Gostamos de ter bola, de ter espaços e o que faltou foi mentalidade. Sabíamos o que tínhamos de fazer, mas faltou dar a cara, de que forma preencher os espaços e os jogadores mostraram pouca coragem nesses espaços. Não foram capazes de tomar decisões e não ferimos o adversário. Não conseguimos, mas houve mérito do Braga, que anda a fazer uma campanha fantástica na Europa.""Os dois golos resultam do medo de ter bola, de tomar uma decisão. Perdemos a bola numa ligação sem nexo, sofremos um contra-ataque. E no penálti podíamos ter feito muito melhor. Não percebemos a forma como o jogo se estava a desenrolar. Temos de dar um salto mental nos próximos jogos.""São fantásticos, é muito bom ter adeptos assim""Marcos Paulo ficou no banco porque esta semana teve um problema lombar e praticamente não treinou", finalizou.