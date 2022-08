Álvaro Pacheco e a entrada de um novo investidor no Vizela: «É a realidade do futebol hoje em dia»

Os sócios do Vizela aprovaram, esta sexta-feira, a alienação de 29,9% do capital social da SAD, parte pertencente à Seca Incorporate (Hong Kong) Limited, a um novo grupo de investidores da Malásia, numa situação comentada por Álvaro Pacheco na antevisão do jogo com o FC Porto."O meu papel foi de procurar fazer com que isso passe ao lado dos meus jogadores, isto é a realidade do futebol hoje em dia. Enquanto treinador tenho de fazer com que os jogadores se foquem no treino. O que posso dizer é que o Diogo Godinho e o Gonçalo Moreira, que estão de saída, foram excelentes, se o Vizela está onde está é devido à sua visão. Quando cheguei há quatro anos explicaram-me muito bem o que pretendiam e nós conseguimos esse feito. Estou grato pela oportunidade e estabilidade que me deram", referiu o treinador.O timoneiro dos vizelenses analisou ainda a chegada do avançado Osmajic e do guarda-redes Luiz Felipe ao clube: "O ponta-de-lança era uma posição carenciada da nossa parte, chegou um e vamos ter de ir buscar outro. Na baliza, o Pedro Silva manifestou o desejo de sair e fomos à procura de alguém que já tínhamos identificado e de quem eu gosto muito. O Luiz Felipe, tal como o Buntic, vai ajudar-nos a ser mais competitivos".