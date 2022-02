Álvaro Pacheco e a ida ao Bessa: «Boavista tem um futebol pragmático e tem vindo a crescer»

O Vizela desloca-se este domingo (15h30) ao estádio do Bessa com a missão de alargar a sequência de vitórias no campeonato. Um objetivo que Álvaro Pacheco considera possível, apesar de antever muitas dificuldades."Vai ser um jogo difícil. O Boavista conquistou 15 pontos em casa, é uma equipa intensa, agressiva e faz do seu estádio e dos seus adeptos a principal arma. Tem um futebol pragmático e tem vindo a crescer ao longo do campeonato. Teremos de estar ao nosso melhor nível.""É verdade, mas também só perdeu uma vez. É uma equipa compacta que nunca desiste do jogo. Procura o jogo exterior e a profundidade, mantendo sempre o ritmo elevado. Não podemos deixar as costas para o Musa aproveitar, os laterais são muito ofensivos e procuram esses espaços para fazerem cruzamentos, temos de anular esses espaços.""É a altura ideal por ser o próximo jogo e queremos os 3 pontos para dar continuidade ao nosso crescimento a nível exibicional e de resultados. Como já disse, será um jogo difícil, num campeonato muito equilibrado. Ganhamos dois jogos e subimos na classificação, como se perdermos dois jogos seguidos, caímos. Temos de ser uma equipa corajosa e com grande vontade de conseguir os 3 pontos.""Tenho um carinho grande pelo Boavista, uma afinidade pelo que lá passei e onde deixei muitos amigos. Mas somos profissionais, pretendo ser feliz e depois desejar boa sorte ao Boavista. Há boas relações entre os dois clubes e amanhã será um bom espetáculo entre três grandes equipas, porque vamos ter uma excelente equipa de arbitragem [Fábio Melo] que vai promover o jogo.""O Petit é um treinador da casa, conhece bem a mística e a identidade do clube. Tem uma excelente relação com a massa associativa e tem tudo que ver com o Boavista. A renovação faz todo o sentido e espero que seja feliz, menos contra nós.""Não me canso de dizer que estes adeptos se reveem no que esta equipa tem feito. Orgulha-se pelo clube, pela cidade e isso leva-os a estarem sempre presentes para apoiar a equipa. Isto ainda está no início. Vamos acabar a época com uma massa associativa fantástica."