Álvaro Pacheco e as mudanças constantes de treinador em Portugal: «Se isto fosse um microondas…»

O Vizela vai defrontar este sábado o Moreirense com a disposição de alcançar a segunda vitória consecutiva na Liga, o que seria inédito nesta temporada. Um duelo que irá marcar a estreia de Sá Pinto no comando técnico da equipa adversária."É uma incógnita. Não sabemos se o Sá Pinto vai dar continuidade ao que eram as dinâmicas da equipa ou se vai fazer alterações, mas o foco será sempre a minha equipa. Temos de ser capazes de perceber o que o adversário vai fazer e arranjar soluções para impor o nosso jogo", justificou, antes de criticar a constante mudança de treinadores no futebol português."O futebol português vive a cultura do imediato. Poucos são os clubes que dão tempo e espaço para os treinadores conseguirem impor as suas ideias. Por vezes precisamos de tempo. Quando um treinador chega ao clube, demora o seu tempo para implementar as suas ideias e isso requer resultados positivos e negativos. Mas não há paciência no futebol. Se isto fosse um microondas, metia-se os jogadores lá dentro e eles demoravam 5 minutos a ficarem prontos", referiu.A possibilidade de conseguir duas vitórias consecutivas foi um fator motivacional que o treinador utilizou durante a semana."Foi o desafio que lancei aos meus jogadores. Primeiro foi a fase de crescimento da equipa e agora temos de ser capazes de dar esse salto. É importante dar essa continuidade, ainda para mais jogando em casa. Ser um dérbi, nada melhor que o conseguir", referiu Álvaro Pacheco, ansioso pelo embate entre vizinhos. "Sabemos que este jogo é de especial fervor para os adeptos. Vai ficar na história, porque é a primeira vez que estas duas equipas se encontram no patamar mais alto do futebol português. Há uma forma apaixonada de viver este jogo, mas sabemos que há apenas três pontos em disputa. Vamos entrar sempre com a mesma determinação de conseguir vencer", sublinhou.A chegada de Anderson também foi comentada por Álvaro Pacheco. "Era um jogador que já tínhamos identificado no início do campeonato. Não veio por questões burocráticas e aguardámos. Só tínhamos três centrais e era um sector que precisávamos reforçar", concluiu.