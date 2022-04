Álvaro Pacheco e o duelo com o Arouca: «Os três pontos darão a tranquilidade que necessitamos»

A derrota com o Belenenses SAD aumentou a necessidade do Vizela em conquistar os três pontos no embate de amanhã (20h15) com o Arouca. Um objetivo que Álvaro Pacheco acredita ser possível."Vamos defrontar um adversário direto, temos de ir em busca dos 3 pontos que nos darão mais conforto e nos aproximará do objetivo. O plantel treinou bem e está preparado, sabendo que vai ser um jogo entre duas equipas com um histórico parecido. Vêm da 2.ª Liga e têm algo em comum na ideia de jogo. São agressivas, de uma entrega grande, e nunca desistem. É isso que vamos encontrar amanhã. Os 3 pontos darão a tranquilidade que necessitamos"."Perdemos o jogo, mas não merecíamos. É verdade que não estivemos ao nosso nível, não tivemos a intensidade de jogo e as dinâmicas que nos caracterizam, mas fizemos o suficiente para não perder. A equipa tem demonstrado que depois de um jogo menos conseguido, a resposta é positiva. E vai estar um estádio fantástico com a família vizelense"."O que fizemos ofensivamente, mesmo não estando ao nosso nível, criámos oportunidades para fazer golos e se calhar estaríamos a falar de outro cenário. Foi algo que falámos, as dinâmicas ofensivas, mas também da serenidade que necessitamos. Não tenho dúvidas que amanhã a equipa vai estar focada, determinada e será eficaz"."Não olho para o jogo como pressão, mas para o que temos de melhorar. Temos de melhorar a imagem e sermos capazes de melhorar a nossa eficácia. O que foi o passado serve de aprendizagem e temos de nos focar no presente, que é o Arouca".