Álvaro Pacheco e o golo anulado ao Vizela: «Há alguma imagem que prove que a bola está fora?»

Álvaro Pacheco dirigiu-se à equipa de arbitragem após o empate () frente ao Estoril, em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin, questionando o porquê de o VAR ter anulado, aos 59 minutos da partida, o golo de Kiko Bondoso."Mas já há alguma imagem que prove que a bola está fora [no lance do golo anulado a Kiko Bondoso]? A pessoa mais bem posicionada para tomar esta decisão é o fiscal de linha [Hugo Marques]. Ele decidiu que o lance foi válido. Não há nenhuma imagem que prove que a bola saiu. Quando não há evidência óbvia, dá-se o benefício da dúvida à decisão inicial", começou por dizer o técnico dos vizelenses, em declarações após o final da partida."É um lance que marca [o do golo anulado]. Marcávamos o segundo golo e a equipa tranquilizava. O jogo mudava, porque já estávamos com comportamento tático diferente. O Estoril é uma equipa que gosta de sair da pressão para ter espaços. Iríamos ser capazes de regressar às vitórias, algo que os jogadores mereciam. Mais uma vez, por um pormenor, não conseguimos [vencer]. Cabe-me dar os parabéns ao fiscal de linha [Hugo Marques] e aos meus jogadores", continuou, elogiando, de seguida, a equipa adversária."[O Estoril Praia] é uma equipa à imagem do seu treinador [Bruno Pinheiro], que gosto de ver. São equipas personalizadas, com estilos diferentes, que valorizam este espetáculo. É um treinador que conheci no ano passado, com a qual estabeleci uma empatia muito grande. Espero encontrá-lo muitas vezes nestas andanças.""Faltou-nos estar um bocadinho mais tranquilos e serenos nos momentos da finalização e do último passe. O Estoril gosta de aproveitar a saída da pressão, mas fomos muito fortes na pressão e a impedir que o Estoril chegasse à nossa área até ao golo anulado", terminou.