Álvaro Pacheco e o golo ao cair do pano: «Isto é o espírito dos vizelenses»

Álvaro Pacheco mostrou-se satisfeito com os seus jogadores, no final do encontro com o Tondela, que o Vizela venceu por 2-1, com o golo do triunfo a surgir no último suspiro, por Schettine. O treinador do conjunto minhoto destacou ainda a justiça do resultado.





"Foi uma excelente partida entre duas equipas que procuraram sempre ganhar. O golo chegou numa fase em que o jogo estava mais partido e em que a vitória podia cair para qualquer lado. Mas penso que a vitória é justa, sobretudo pela nossa primeira parte, em que era injusta a desvantagem no resultado", começou por referir.

"Parabéns aos meus jogadores, pela luta até ao fim, porque isto é o espírito dos vizelenses", acrescentou, para depois dirigir-se aos adeptos presentes nas bancadas.

"Já sentíamos falta destes adeptos fantásticos, que foram fundamentais neste projeto do Vizela, pelo acreditar e paixão, sobretudo nos períodos mais complicados", finalizou.