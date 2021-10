Álvaro Pacheco e o jogo com o Benfica: «A nossa intenção seria conquistar os três pontos»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã, com o Benfica (18h00), da 9.ª jornada da Liga Bwin.





"Vamos ver como o jogo se desenrola, a nossa intenção seria conquistar os três pontos, vamos ver no final se não conseguirmos ser capazes de conquistar os três pontos, diremos que o empate foi bom.""Muita coisa mudou desde então [jogo para a Taça de Portugal com o Benfica], estamos na I Liga, o estádio foi todo remodelado e tem outras condições para recebermos os nossos adversários, a nossa família foi crescendo e estamos muito mais fortes. Conto com o apoio dos nossos adeptos.""Olho para as coisas por desafios. Em relação a esse jogo, vi um Benfica muito forte durante 70 minutos contra uma das melhores equipas mundiais. Conseguiu igualar e equilibrar o jogo, bater-se de igual para igual com um colosso do futebol europeu, o que diz muito sobre a mais valia do Benfica e principalmente do seu treinador que consegue rentabilizar a equipa.""Não tenho muita esperança pelo Cassiano, ainda temos mais um treino amanhã, vamos ver. O Zohi vamos ver como reage amanhã.""Não acho, o Benfica está a liderar o campeonato, na Liga dos Campeões, num grupo super difícil, é segundo. Com o Portimonense, podia jogar mais 100 vezes e aquela derrota não ia acontecer e agora ‘só’ perdeu com o Bayern de Munique. É imã equipa com cultura de vitória, vai jogar com a obrigação de ganhar contra um adversário que tem a obrigação de jogar o jogo pelo jogo e ir em busca dos três pontos, Será um jogo entre duas equipas com um futebol atrativo e de futebol de ataque, com a baliza nos olhos. Espero que os meus jogadores tenham a coragem de jogar assim.""Gosto de aprender com um leque de treinadores porque nós estamos sempre a aprender. Vejo no Jorge Jesus uma referência, também vem de escalões inferiores, com um trajeto a pulso foi conquistando o seu espaço. Terei todo o gosto de falar com ele um pouco para aprender um pouco mais."