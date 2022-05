Álvaro Pacheco e o jogo com o Moreirense «Sabemos o que representa para os nossos adeptos»

O Vizela defronta esta tarde (15h30) o Moreirense com a permanência garantida e com vontade de terminar a época com uma vitória. Um objetivo reforçado por Álvaro Pacheco, o qual garante apresentar a "melhor equipa" para defrontar um adversário que precisa de vencer para tentar salvar a época."Partimos para este último desafio com situação resolvida, mais do que justo pelo que foi o desenrolar da época. Fomos sempre Vizela e conseguimos o que pretendíamos, que era a permanência", começou por dizer o treinador, garantindo que o embate com o Moreirense será "para ganhar".E justifica: "O projeto deste clube ao longo destes três anos permitiu-nos criar uma cultura de vitória e amanhã não vai fugir à regra. O calendário colocou-nos em casa do Moreirense e sei o que isso simboliza para os nossos adeptos. A nossa cultura de vitória, de superação, estará presente. Também será uma oportunidade para ver os meus jogadores sem pressão, perceber se a nossa essência se mantém do que aprenderam ao longo desses anos. Para o ano queremos continuar a escrever páginas bonitas neste clube e tem de ser com esta mentalidade".Álvaro Pacheco deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "São fantásticos, ao longo destes três anos sempre demonstraram o seu carinho, a confiança e sabemos o que representa este dérbi para os nossos adeptos. Amanhã vão jogar os melhores", garantiu.