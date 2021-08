Álvaro Pacheco e o jogo com o Sporting: «Será uma grande aprendizagem para nós próprios»

O regresso do Vizela à principal liga portuguesa está marcado para a próxima sexta-feira e Álvaro Pacheco já fez a antevisão desse duelo. Num discurso otimista, o treinador acredita que o jogo em Alvalade ficará na memória da maioria dos jogadores.





"Este jogo será uma grande aprendizagem para nós próprios, jogadores e eu inclusive. Espero um Sporting forte, à imagem do que foi na época passada. Tem um coletivo forte, está muitíssimo bem orientado, pois tem o melhor treinador da época passada. Entrou forte nesta época, num jogo bem conseguido contra o Sp. Braga. Apresentou um jogo muito ofensivo, equilibrado, demonstrou o que é a força do Sporting e o que será o Sporting neste campeonato", referiu.No entanto, Álvaro Pacheco está confiante num bom arranque de campeonato. "Vamos iniciar um processo. É o primeiro jogo do campeonato em que todas as equipas estão no ponto de partida, mas estamos preparados para o primeiro desafio", sublinhou.A presença do Vizela na Liga Bwin será de estreia para vários jogadores do plantel, aumentando as expectativas. "Olhando para este plantel, há dois anos, a maior parte dos jogadores estava no Campeonato de Portugal e agora terão o seu primeiro jogo no principal escalão e contra o campeão. Vou pedir para desfrutarem do jogo e se divirtam", concluiu.Koffi já chegou dos Jogos Olímpicos e entra nas contas para a deslocação a Alvalade.