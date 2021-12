Álvaro Pacheco e o primeiro golo do Marítimo: «Não vejo em nenhuma imagem que seja penálti»

Álvaro Pacheco apontou o dedo à arbitragem do Marítimo-Vizela , já que considerou que o lance que está na origam do golo inaugural dos madeirenses, que diz ter sido decisivo, foi mal ajuizado."O que foi decisivo foi o penálti [esteve na origem do primeiro golo aos 54 minutos], que não é penálti. Foi claramente uma grande defesa do meu guarda-redes. Não vejo em nenhuma imagem que seja penálti. Vejo um jogador que adianta a bola e não consegue chegar até ela. A preocupação dele é a de chocar contra o meu guarda-redes e a preocupação do meu guarda-redes é defender e faz uma grande defesa", começou por dizer após a partida."Se alguém não merecia perder era o Vizela. Foi a melhor equipa em campo. Chegou aqui, impôs o jogo com agressividade com bola e sem bola no sentido de não deixar o Marítimo ligar.""Quero acreditar que não foi propositado, mas sim pelo momento. Não deixam de ser coisas que não podem acontecer no futebol. Temos de abolir essas situações. Na altura, o meu jogador ficou emocionalmente desequilibrado", concluiu.