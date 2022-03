Álvaro Pacheco e o ruído em torno do jogo com Benfica: «Analisam como querem para manipular opiniões»

O Vizela recebe esta sexta-feira (20h15) o Famalicão motivado pelo empate (1-1) e, essencialmente, exibição conseguida no Estádio da Luz, a qual considera ter sido "brutal". Um fator motivacional que o treinador pretende levar para o dérbi minhoto."Queremos regressar às vitórias e conquistar os 3 pontos contra um adversário difícil, que nos vai obrigar a estar no máximo das capacidades. Nos últimos cinco jogos só perdeu uma vez e isso revela o crescimento desde que o Rui Pedro Silva entrou na equipa. Aliou os resultados às boas exibições. Serão duas equipas que vão querer atacar para chegar ao golo e acredito que, estando ao nosso nível, vamos conseguir regressar às vitórias e dar a prenda à família vizelense"."É o momento certo porque é o próximo jogo. Há seis jogos que não conseguimos a vitória, mas a nível exibicional temos estado bem. O mais importante é sermos capazes de conquistar pontos. Teremos de ser inteligentes ofensivamente. O Famalicão é uma equipa agressiva sem bola e que no seu jogo positivo tem muita versatilidade pelas laterais e pelo jogo interior.""O Vizela fez um jogo fantástico. Até o meu colega [Nelson Veríssimo] elogiou a nossa exibição. Uma equipa que chega à Luz e faz 20 remates, tem o recorde de cruzamentos e pôs o Benfica a jogar em transição até aos 70 minutos sem conseguir pegar no jogo, demonstra bem o que fizemos. Por vezes analisam como querem para manipular opiniões. Sabemos o que desempenhámos e o que fizemos e quem analisa o jogo de uma forma fria, consegue ver que o Vizela fez uma exibição brutal no Estádio da Luz. Fomos ainda obrigados a fazer duas substituições seguidas por lesões. Entraram depois dois jogadores que sentiram a presença de 30 mil adeptos nas bancadas e por momentos perdemos o que era a nossa ligação e capacidade do jogo. Percebemos os momentos e a possibilidade de pontuar e foi isso que a minha equipa fez na Luz."