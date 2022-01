Álvaro Pacheco e o triunfo a acabar: «São aqueles jogos que ninguém merecia perder»

Álvaro Pacheco festejou um triunfo tardio em casa do Tondela (2-3) e garantiu que os três pontos assentam bem aos minhotos "contra um adversário direto"."São mais três pontos na nossa caminhada, no nosso objetivo, contra um adversário direto que luta pelos mesmos objetivos, contra uma excelente equipa, muito bem orientada, e viu-se o jogo fantástico que aqui se realizou hoje, com duas grandes equipas, sempre a procurar fazer golos, com um jogo muito intenso, muito rápido. Foi um jogo muito emotivo, duas excelentes equipas, mas penso que o Vizela foi melhor, tivemos jogadas brilhantes. Duas belíssimas equipas, são daqueles jogos que ninguém merecia perder, mas penso que o Vizela foi superior e a vitória assenta bem naquilo que foi o desempenho dos meus jogadores.Na primeira parte. fomos superiores e, na segunda parte, entrámos um bocado ansiosos, um bocado nervosos", reiterou o treinador do Vizela."Nós somos de emoções, de sentimentos e esse golo [o segundo] deu essa tranquilidade, deu esse conforto, para eles perceberem o jogo da forma como tinham de pensar ou perceber e depois chegámos ao golo da vitória. Os meus jogadores tiveram uma capacidade de sofrimento, porque souberam lidar com um jogo a este ritmo, com as adversidades que tivemos, e fomos capazes de estar a perder e dar a volta ao marcador e, na parte final, saber sofrer. Aí, já não conseguíamos ligar e só pensávamos nos descontos e em segurar o resultado e, mesmo aí, eles mostraram a equipa que são, o espírito que têm, o conceito de família e estão de parabéns. Tenho um orgulho muito grande nos meus jogadores. Mesmo estando a perder, nunca desvirtuámos o nosso jogo, nunca desvirtuámos o nosso ADN, aquilo que é a nossa identidade e é um orgulho muito grande. Eles mostraram uma fidelidade, uma paixão muito grande naquilo que é o nosso jogo, e foi isso que nos fez conquistar a vitória e por isso o orgulho que tenho neles".