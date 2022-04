Álvaro Pacheco e os adeptos do Vizela: «O futebol português irá ficar surpreendido...»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, ficou visivelmente satisfeito pelo triunfo () no terreno do Estoril. "Os jogadores entregam-se aos desafios que lançamos e foi bom ver a forma como eles se dedicaram a este jogo, que sabíamos que não ia ser fácil, frente a um grande adversário", começou por dizer o técnico dos vizelenses, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV."Jogámos com uma das equipas deste campeonato que têm uma ideia de jogo bem vincada e que sabem o que fazer durante todos os momentos do jogo. Tínhamos de anular o nosso erro, evitar momentos em que a equipa pudesse ficar exposta.""Em determinados momentos, se não fazíamos pressão, tínhamos de ser inteligentes para percebermos quando tínhamos de a fazer, principalmente quando tivéssemos um jogador a ser pressionado pelo ângulo cego. Foi o que aconteceu principalmente na segunda parte.""Tínhamos lançado esse desafio aos nossos jogadores e acho que correu na perfeição. Este público segue a equipa para todo o lado e acho que tem sido uma mais-valia, porque o futebol português irá ficar surpreendido com aquilo que é a família vizelense. A forma apaixonada com a qual não só em casa como também fora há envolvência entre cidade, adeptos e equipa", terminou.