Álvaro Pacheco e os resultados do Vizela: «As vitórias vão ao encontro do nosso crescimento»

Depois de eliminar o Sp. Braga na Taça de Portugal, o Vizela regressa agora aos jogos do campeonato com uma deslocação ao terreno do Marítimo. Na antevisão do jogo, Álvaro Pacheco defendeu que as vitórias mais recentes dão confiança, mas que o seu foco está naquilo que é o processo da sua equipa."Não olho para as coisas de uma forma isolada, mas sim como um ato contínuo daquilo que é o nosso trabalho. A equipa tem crescido e tem-se adaptado a esta liga e o melhor que nos pode acontecer é vivenciar tudo aquilo pelo que temos passado, assim conseguimos arranjar soluções para os problemas. Estas vitórias, a primeira fora de casa e a primeira contra um dos grandes, foram importantes. Dão-nos confiança de que este é o caminho e de que o desafio em termos de crescimento da equipa é importante. Só assim nos podemos aproximar dos clubes que, neste momento, estão num patamar acima do do Vizela. O crescimento está a notar-se e as vitórias vão ao encontro desse mesmo crescimento", começou por referir.O Marítimo perdeu o último encontro por 7-1, aspeto que deixa Álvaro Pacheco alerta para uma provável reacção. "Desde que o Vasco Seabra chegou a equipa ficou mais coletiva e nota-se os jogadores mais comprometidos com as ideias do treinador e com melhor dinâmicas. O Marítimo tem ambição de jogar sempre para ganhar e viu-se a postura que tiveram contra o Benfica, isso deve-se à audácia que o Vasco teve. O jogo não correu da forma como eles queriam, mas querem dar uma resposta a essa derrota", referiu o técnico, que explicou ainda o que espera do jogo de terça-feira: "Perspetivamos um jogo bem jogado, entre duas equipas bem estruturadas e que vão tentar perceber como podem desmontar o adversário. Vai ser uma partida intensa, estratégico e objetivo e acredito que vamos estar preparados para ultrapassar este obstáculo", defendeu.Confirmando que Ivanildo e Claudemir continuam de fora, o técnico abordou ainda o facto de este jogo acontecer numa altura festiva: "É um desafio, não só pela altura que é, mas pela sequência de jogos que temos tido. Os treinos são diferentes, mas é para este tipo de calendários que trabalhamos, quer dizer que estamos mais perto de atingir o patamar que ambicionamos. Temos de gerir as cargas para os jogadores estarem preparados, mas o objetivo foi encararmos esta época olhando para o nosso jogo. Como não podemos trabalhar muito no campo, tentamos conversar muito e ir dando umas pinceladas em termos estratégicos".O início do encontro está agendado para as 19 horas desta terça-feira.