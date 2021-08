Álvaro Pacheco: «É um dérbi, mas não deixa de ser um jogo. Estão três pontos em disputa.»

O Vizela continua a preparar o embate da terceira jornada do campeonato frente ao V. Guimarães e na antevisão da partida, Álvaro Pacheco falou sobre o seu percurso na equipa recém-promovida: "Foram dois anos fantásticos, que vão ficar gravados nas nossas memórias e nas memórias dos vizelenses".





Quando questionado sobre a importância de um dérbi, o técnico desvalorizou a rivalidade: "É um dérbi, mas não deixa de ser um jogo. Estão três pontos em disputa e a nossa missão vai ser a de sermos capazes de conquistar os três pontos"."Estou esperançado. Vai ser um bom jogo, com duas excelentes equipas, que estão a crescer. Estou no Vizela há dois anos, o Pepa chegou agora ao Vitória, está a tentar implementar as suas ideias. Pelo que as duas equipas têm demonstrado, vai ser um excelente jogo. São duas equipas que vão querer ganhar. O plantel está praticamente todo disponível, o mais importante é que estão todos comprometidos em querer ser melhores no futuro", acrescentou Álvaro Pacheco.O técnico do Vizela teve ainda oportunidade de referir que a equipa está galvanizada depois da vitória na jornada passada: "Sem dúvida que trabalhar sobre vitórias é sempre mais importante para o crescimento de cada equipa, ainda para mais da forma como aconteceu no jogo com o Tondela. A equipa ficou muito mais motivada, mas o mais importante foi o que demonstraram esta semana, com vontade de continuar a evoluir e partir à conquista de novas conquistas".Álvaro Pacheco garantiu ainda que o Vizela vai tentar inscrever Ivanildo a tempo do jogo e, caso se confirme, o central deve deslocar-se com a equipa a Guimarães.