Álvaro Pacheco: «Encarar este jogo como o mais importante das nossas vidas»

O treinador do Vizela está confiante na vitória no jogo deste sábado (18 horas) em Chaves. Álvaro Pacheco garante que a derrota sofrida em casa contra o FC Porto não afetou a equipa."Quando acreditamos e somos fiéis às nossas ideias, as coisas ficam mais perto de acontecer, não conseguimos o que queríamos, que era vencer. Jogar contra o FC Porto é sempre uma motivação e essa motivação tem de estar em todos os jogos. Contra o Chaves queremos ser iguais a nós próprios e encarar este desafio como o mais importante das nossas vidas, porque é o próximo. Queremos manter a mesma atitude.""Espero um grande jogo. Será uma atmosfera parecida com o que vemos em Vizela. Os adeptos são parecidos com a nossa família, são fervorosos. Espero o estádio cheio, a funcionar como 12.º jogador. É uma equipa que subiu de divisão, tem jogadores vindos da época passada e uma ideia de jogo vincada. Tem uma cultura de vitória. Nos dois jogos do campeonato, demonstrou um caudal ofensivo muito forte, gosta de assumir o jogo e procurar as linhas interiores e as alas. Está muito bem orientada e se quisermos sair com pontos teremos de estar ao nosso melhor nível."O Claudemir e o Alex já vão regressar. Vai ser uma excelente dor de cabeça. Gosto de lançar desafios. Também o Tomás Silva foi lançado a lateral e tem tido exibições fantásticas. O Guzzo tem talento e a particularidade de perceber o jogo muito bem, sabe antecipar-se. Passando a ‘seis’, é uma zona onde tem mais vezes a bola."A adaptação do Osmajic, assim como todos os reforços que chegam, está a ser muito boa. Será um elemento importante e acredito que ainda vai chegar mais um jogador para essa posição. Gosto do Osmajic e quando perceber o nosso jogo será muito útil para nós. Espero que o novo elemento que chegar também venha com a mesma disponibilidade.""O que sou e transmito é a minha gratidão por esta cidade, pelos adeptos e aquilo que foi o nosso trajeto no clube. E devo agradecer o carinho que têm por mim. Estou grato a quem me deu a oportunidade de estar aqui. Deixa-me triste ver sair a SAD, se estamos onde estamos, isso deve-se a eles. Mas o futebol é isto e o mais importante que tudo são os interesses do FC Vizela, que sejam defendidos e protegidos. É o que espero. Sinto-me um filho do Vizela e adoro o clube e a cidade."