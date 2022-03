Álvaro Pacheco: «Era uma injustiça sairmos derrotados»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, assumiu que os seus jogadores tiveram uma má entrada na partida com o Famalicão, com alguma intranquilidade "tanto com bola, como sem bola", mas que na segunda parte só houve uma equipa que quis jogar, a sua.





"Era uma injustiça sairmos derrotados. Durante os 90 minutos, a equipa que mais merecia os três pontos era o Vizela. Entrámos mal, intranquilos, tanto com bola, como sem bola. O Famalicão conseguiu aproveitar os espaços. Foi muito criterioso nos primeiros 25 minutos e, em duas oportunidades, fez um golo. Não soubemos ligar o jogo e aproveitar os espaços nos corredores", começou por dizer o técnico dos vizelenses, em declarações na conferência de imprensa no final do jogo.

"Quando o Nuno [Moreira] entrou, a equipa foi mais paciente. Acabámos a primeira parte com duas oportunidades flagrantíssimas para o empate. Na segunda parte, tivemos 68% de posse de bola, perante uma equipa que deixou de querer jogar até ao ponto de ter um jogador expulso por querer atrasar o jogo [Pedro Brazão]."



Domínio nos minutos finais da partida

"Depois da expulsão, só tínhamos quatro minutos, mas marcámos um golo [por Cassiano] e poderíamos ter marcado mais. Na segunda parte, o Vizela 'empurrou' um Famalicão dotado de bons jogadores [para a sua área]. Entrámos por todos os lados e tivemos muita coragem, mas faltou tranquilidade na finalização. Os três pontos eram importantes."



Substituições

"A entrada do Schettine [aos 81 minutos] tinha de ser cirúrgica para termos dois jogadores a fixar a linha defensiva do Famalicão, mais espaço e mais 'caudal' ofensivo. Depois da entrada do Nuno [Moreira], fomos a equipa que mandou sempre no jogo."



Necessidade de haver tranquilidade na equipa

Temos de diminuir os erros para estarmos mais tranquilos e conseguirmos o objetivo [manutenção na 1.ª Liga], numa fase em que todos os pontos contam", terminou.