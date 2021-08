Álvaro Pacheco esperava mais adeptos a apoiar o Vizela em Paços de Ferreira

Álvaro Pacheco não escondeu a insatisfação por não ter visto mais adeptos do Vizela nas bancadas do estádio capital do Móvel, a casa emprestada da equipa minhota. O treinador demonstrou alguma desilusão no final, ao deixar palavras elogiosas apenas para os adeptos que fizeram uma viagem de cerca de 15 quilómetros para assistir ao jogo.





"A esses adeptos que se deslocaram a Paços de Ferreira e estiveram cá a apoiar-nos uma palavra de agradecimento. Foram fantásticos da forma como nos incentivaram", referiu, na sala de imprensa.A forte adesão de adeptos do Boavista sobrepôs-se aos adeptos do Vizela, o que terá deixado o treinador desiludido."Depois do que aconteceu, fico com o sentimento de que foram dois pontos perdidos. Tivemos o triplo de remates à baliza, uma capacidade ofensiva muito forte, empurrámos o Boavista para trás e não permitimos as suas intenções. Merecíamos o segundo golo, mas sinto um orgulho grande nos meus jogadores, contra um adversário matreiro e muito forte.""Não estávamos a contar com o golo, num lance controlado, mas são situações que acontecem. Acredito que vamos ficar mais fortes no futuro.""Enquanto líder, temos de perceber que (a conversa final com o Igor Julião) são situações que acontecem. Gosto de resolver as coisas de imediato e resolvi logo o problema. Ele já percebeu que tem de estar ao serviço do Vizela, que é o mais importante. Isto é família, temos de os educar", terminou.