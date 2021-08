Álvaro Pacheco: «Espero um Boavista matreiro à procura do erro»

O Vizela pretende reencontrar os caminhos da vitória no jogo deste sábado, frente ao Boavista. Álvaro Pacheco acredita que os seus jogadores conseguirão o objetivo, mas aponta para as dificuldades que os axadrezados irão criar em Paços de Ferreira, casa emprestada dos vizelenses.





"Temos visto um Boavista a crescer. No jogo da Allianz Cup demonstrou ser solidária, compacta, coesa, com algumas debilidades, mas superou os desafios. No campeonato, as coisas não correram bem no início, mas nos jogos a seguir, demonstraram solidez defensiva, estiveram confortáveis sem bola, com dois blocos muito compactos a reduzir os espaços do adversário, e com capacidade de finalizar. É uma equipa que tem vindo a melhorar de jogo para jogo e os resultados estão a dar-lhes confiança", analisou, esperando, por isso, um "Boavista matreiro, que vai estar à procura do nosso erro. Será um grande desafio para nós desmontar as linhas defensivas deles. Acredito que iremos conseguir e conquistar os 3 pontos", acrescentou.O duelo será disputado no estádio Capital do Móvel, uma vez que o recinto desportivo do Vizela está em obras. Álvaro Pacheco não se mostrou preocupado com isso e até lembrou que o palco emprestado tem sido talismã. "Os jogos que realizámos lá esta época e na época passada foram positivos. Conseguimos três vitórias e um empate. Também nos sentimos bem a jogar naquele estádio. Espero que os adeptos compareçam e que sejam o 12º jogador", concluiu.Cassiano está lesionado e é a principal baixa para o jogo com o Boavista.