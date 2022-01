Álvaro Pacheco: «Esta equipa consegue superar-se nos momentos menos bons»

Álvaro Pacheco mostrou-se satisfeito com a exibição do Vizela diante do Belenenses SAD, num jogo em atraso da 13.ª jornada da Liga Bwin e que terminou com uma vitória dos vizelenses com dedicatória especial.

"Dedico esta vitória a este clube [a propósito do 83.º aniversário], a esta cidade e a estes adeptos fantásticos. Os meus jogadores merecem estar na Liga Bwin e viver a oportunidade do país conhecer este clube e estes adeptos. Esta equipa consegue-se superar nos momentos menos bons, em que não conseguimos atingir os objetivos. A equipa consegue uma grande resposta devido à mentalidade que tem. Já sabíamos que este jogo seria difícil, porque, desde que o Filipe Cândido entrou, o Belenenses SAD melhorou. Tínhamos de ser capazes de fazer um golo cedo, mas, depois de marcar, não conseguimos controlar o jogo como pretendíamos", começou por dizer à Sport TV.





"O Belenenses SAD começou a criar-nos dificuldades pelas alas e poderia ter chegado ao empate. Aí foi importante a estabilidade emocional para retirar os espaços ao Belenenses SAD, para ter serenidade para levar a bola às zonas de finalização e para fazer o 2-0. A partir do 2-0, controlámos o jogo e só faltou fazer o terceiro golo."



Importância dos pontos conquistados até agora

"Tínhamos de ser capazes de resolver os problemas que o Belenenses SAD nos iria causar. Se tivéssemos chegado ao terceiro golo, ficaríamos mais tranquilos. Era importante ganhar o jogo, porque estávamos a jogar com um adversário direto. Era importante aumentar a distância para o Belenenses SAD. Era importante chegar ao final da primeira volta com 16 pontos e conseguimo-lo."



Importância da vitória

"Ganhar é sempre bom para o crescimento e para a confiança da equipa. Já merecíamos ganhar um jogo [no Estádio do Futebol Clube de Vizela para a Liga]. Merecíamos ter ganhado com o Estoril Praia [1-1]. Hoje conseguimo-lo com muito trabalho e dedicação. Queremos que a equipa, depois de uma vitória, consiga outra. É algo que a equipa ainda não fez. Isso é importante para ganhar regularidade. Para a semana, jogamos outra vez em casa [com o Moreirense] e o desafio é esse."



Elogios a Pedro Silva e aos guarda-redes

"Todos os meus jogadores merecem [ser elogiados]. O Pedro [Silva] teve uma lesão no segundo treino. Esteve muito tempo parado, mas teve capacidade de resiliência para superar esse momento. Tenho quatro excelentes guarda-redes. O Charles estava a fazer um excelente campeonato. Gosto dele como pessoa e como desportista. Foi muito importante em determinados jogos e estará pronto para voltar a jogar quando for chamado. Mas o Pedro é um guarda-redes que tem tudo para chegar a um nível muito elevado. Precisa de manter o foco no trabalho", concluiu.