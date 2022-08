Álvaro Pacheco: «Este campeonato será muito mais competitivo e exigente»

O Vizela defronta este sábado (15h30) o Rio Ave, em Vila do Conde, na estreia da edição 2022/23 da Liga Bwin. Álvaro Pacheco pretende entrar com o pé direito e conquistar os primeiros 3 pontos do campeonato, apesar de reconhecer que será um duelo difícil em função da qualidade do adversário."É uma equipa de 1.ª Liga, regressou a esta competição e joga junta há vários anos. Transitaram muitos jogadores, tem um treinador com ideias vincadas, vai querer entrar bem, é agressiva, com um bom caudal ofensivo. Sabemos que vai exigir muito de nós e teremos de estar no nosso limite do controlo emocional por ser o primeiro jogo. Temos de saber controlar este aspeto emocional. Acredito que o Vizela vai dar essa resposta com um adversário bem orientado.""Foi uma pré-época que correu dentro da normalidade. A equipa foi correspondendo à necessidade dos desafios lançados. Amanhã encaramos o desafio como todos os outros. Este campeonato será muito mais competitivo e exigente, com um nível superior ao do ano passado.""Gostava de ter o plantel formado, mas não sou de lamentações. Haverá oportunidades para outros usufruírem e jogar ao mais alto nível. Esta dificuldade obriga-me a ser melhor treinador e alguns terão a oportunidade de vestir de rainha ao peito. É um sentimento de responsabilidade. Mas quanto mais cedo tiver o plantel fechado, mais facilmente poderei trabalhar, enquanto não acontecer, olho como oportunidade.""Estou contente com os que vieram. Vão crescer connosco, têm muito potencial e o perfil do que procurávamos. Neste momento precisamos de dois pontas de lança. A seu tempo será resolvido. O mercado esta parado para todos os clubes."