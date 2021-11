Álvaro Pacheco: «Estoril consegue no último terço uma grande percentagem de remates e golos»

O empate cedido em Famalicão na última jogada do desafio já está esquecido e agora é com ambição de vencer que Álvaro Pacheco pretende receber este sábado o Estoril."É o próximo desafio, a próxima oportunidade para voltar ao que nos foge há algum tempo e que queremos muito. Vamos defrontar um adversário difícil, está a fazer um excelente campeonato e é uma equipa que conhecemos muito bem. Sabemos as pretensões do Bruno e da forma como coloca as suas equipas a jogar. Devemos estar com os índices de concentração elevadíssimos.""Vamos defrontar uma equipa forte no processo ofensivo e sente-se confortável nesse momento, com um jogo vertical, objetivo e que no último terço consegue uma grande percentagem de remates e golos. Tem revelado isso mais nos jogos fora, é uma equipa muito eficaz. Teremos de estar muito concentrados e não podemos permitir esses espaços. Estão moralizados, mas teremos de ser capazes de controlar o jogo.""Não teve impacto negativo nenhum. Todas as experiências que vamos tendo são processos de aprendizagem. Sentimo-nos desiludidos na hora, poderíamos ter mais pontos, mas é tudo uma questão de tempo. Os nossos índices de concentração deverão manter-se no máximo até ao final. Enquanto o árbitro não terminar o jogo, o nosso foco terá de estar sempre nos limites. Foi essa mensagem que passei aos jogadores. Já estaremos mais preparados no futuro, quando surgirem este tipo de situações."Faço um balanço positivo para uma equipa que acabou de chegar à 1.ª Liga. Olhando o que foi a nossa evolução, não temos conseguido as vitórias que merecíamos, mas também é verdade que neste campeonato só perdemos com três equipas e uma delas foi no último minuto contra o Benfica. Acredito que no futuro será melhor. Merecíamos ter mais pontos. Podíamos, deveríamos e merecíamos ter mais cinco, seis pontos e isso daria mais tranquilidade aos nossos jogadores para saírem da zona de conforto".