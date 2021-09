Álvaro Pacheco: «Anular por um centímetro, um frame, um rabo... Estragar o mais bonito do futebol»

O Vizela saiu de casa do Gil Vicente com um ponto na bagagem, depois de ter empatado a dois golos em Barcelos, mas a história podia ter sido diferente caso o golo de Kévin Zohi não tivesse sido anulado por um fora de jogo de... um centímetro. Na análise à partida, Álvaro Pacheco foi questionado inicialmente sobre o que faltou para o triunfo e a sua resposta foi logo para esse momento, que mereceu depois uma reflexão.





"Falhou um centímetro. Faz parte do jogo, mas quem gosta de futebol, anular por um centímetro, um 'frame', já nos anularam quatro golos, com o Sporting não sei por quanto, com o Vitória de Guimarães por 12 e 10 centímetros, por um rabo, pode ser que na próxima esteja em jogo", começou por comentar o técnico.Mas devia haver uma margem mínima para se invalidar um golo? "Acho que sim, porque estragar a coisa mais bonita do futebol, o golo, por um centímetro... Devia haver uma forma para promover o espetáculo e quem busca o golo, é um aspeto que se devia pensar, mas são as regras, espero que da próxima vez seja a nosso favor."'Esquecida' a questão arbitral, Álvaro Pacheco elogiou o jogo de ambas as equipas. "Quero salientar que estiveram aqui duas excelentes equipas, que jogaram para ganhar. A vitória assentava muito bem ao que fizemos durante os 90 minutos. Ao intervalo, o Vizela devia estar a ganhar por uma margem muito maior porque teve oportunidades para isso. A segunda parte foi mais repartida e equilibrada, mas continuámos a ter oportunidades para dilatar a vantagem, mesmo depois do empate do Gil Vicente a última grande oportunidade é nossa, pelo Tomás. Não conseguimos, mas isto vive-se de pontos, quando não se consegue ganhar, empata-se.""(Nos dois golos sofridos) Tentei passar um aspeto do nosso posicionamento, a importância de fechar os corredores, porque o Ricardo [Soares] meteu muita largura e muita gente a finalizar na área. Sou um privilegiado por ter um grupo de jogadores com um caráter muito grande, [o Marcos Paulo] é um dos capitães, é um profissional superdedicado, é ainda um jovem pelo que corre, pela entrega e disponibilidade, fez um excelente jogo".