Álvaro Pacheco fala em "penálti inexistente": «Hoje saio muito pequenino...»

Álvaro Pacheco não escondeu a sua insatisfação perante o que aconteceu no Estádio da Luz, com o Benfica a conseguir o triunfo diante do seu Vizela com um penálti aos 90'+12."Olhe... Penso que olhando para a prestação a minha equipa tivemos um desempenho fantástico. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa numa excelente dinâmica, num caudal de vitórias. Tínhamos de ter coragem, discutir o jogo. Fizemos isso até aos 66 minutos. O resumo do jogo... viemos cá, foi um jogo emotivo, intenso, rápido, em que houve 106 minutos de jogo. Perdemos com um penálti inexistente e já passava do tempo. O que tenho de sentir e passar... sentimo-nos muito pequenos em determinados momentos. Hoje saio muito pequenino em relação ao que aconteceu no jogo", começou por confessar o técnico, à BTV."Fomos aquilo que lançámos na antevisão. Íamos fazer golo, fizemos... [o plano] era condicionar o Benfica na saída. Tivemos uma primeira parte fantástica. O Benfica não teve as mesmas oportunidades que teve nos jogos anteriores. Teve mais caudal na parte final, mas é evidente que esta semana tivemos jogos seguidos. Jogámos na segunda-feira e agora, não estávamos habituados a esse estímulo. Mesmo assim aguentámos os 106 minutos num nível fantástico. No final queria ter mais bola, mas não tivemos a capacidade que gostava. Mas aí há mérito para a pressão do Benfica. A equipa cresceu com o jogo, mesmo assim. Saímos, criámos oportunidades, podíamso ter feito o segundo golo. Saio daqui triste, não merecíamo.s Por aquilo que fizemos merecíamos pontos. Mas fico com felicidade ao olhar e ver equipa a crescer. Todos em Vizela têm de estar orgulhosos. É pena sermos um bocadinho pequeninos", acrescentou.