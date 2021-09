Álvaro Pacheco: «Faltou-nos maturidade na segunda parte»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, estava insatisfeito com empate a um golo diante do Paços de Ferreira, em partida da 6.ª jornada da Liga Bwin. "Foi uma primeira parte muito boa, em que conseguimos manter elevado ritmo e intensidade. Tivemos sempre o controlo sobre o jogo. Criámos oportunidades e fomos sempre eficazes a recuperar bolas. Tivemos um jogo posicional muito bom. Fomos capazes de perceber os espaços para levar a bola para a baliza [do Paços de Ferreira]", começou por referir, em conferência de imprensa.





"Na segunda parte, estávamos em vantagem, mas faltou-nos maturidade para saber gerir os momentos. Entrámos um bocado nervosos, e o Paços, na primeira oportunidade, conseguiu fazer golo. Depois, houve alguma ansiedade. Nunca fizemos antijogo. Promovemos sempre um jogo fluido. O Paços tem a experiência de gerir os jogos que nos faltou. Deveríamos ter sido mais pacientes e objetivos. Mesmo assim, tivemos oportunidades para o segundo golo, mas não tivemos discernimento para o conseguir. Os jogadores mereciam os três pontos, para os dedicar a esta massa associativa fantástica", acrescentou o técnico do Vizela, admitindo que o nervosismo afetou a equipa."O nosso jogo é muito de ligações. O nervosismo tirou a capacidade aos meus jogadores de perceberem quais as ligações. Faltou-nos o posicionamento que tivemos na primeira parte. Na parte final, arriscámos mais, mas o Paços também teve uma excelente oportunidade para marcar, o que seria uma injustiça tremenda", justificou Álvaro Pacheco, que acredita que a equipa vai melhorar no capítulo da finalização. "Preocupava-me mais se não criássemos as oportunidades. Vamos melhorar [a finalização] quando a equipa estiver mais estável. Está-nos a faltar ser premiados. O futebol é feito de um bocadinho de sorte. Quando conseguimos dar fluidez ao jogo, não fomos capazes de passar para a frente. A nossa equipa vai crescer e começar a ter mais fluidez na finalização, para dar corpo ao caudal ofensivo", concluiu.