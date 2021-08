Álvaro Pacheco: «Jogadores desfrutaram do batismo deste primeiro jogo»

Apesar da derrota em Alvalade, Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, estava satisfeito pela atitude e exibição dos seus jogadores diante do atual campeão nacional, num jogo que marcou o regresso dos minhotos ao principal escalão do futebol nacional.





"Este é um sorriso de quem está a realizar um sonho, do orgulho que tenho dos meus jogadores. Eles desfrutaram do batismo deste primeiro jogo, como lhes tinha dito para fazerem antes do jogo. Só para relembrar que 6 estreraram-se na 1.ª Liga e dos 16 utilizados só 2 estavam na 1.ª Liga no ano passado", começou por referir, na flash-interview, à SportTV."Foi um jogo emotivo, apaixonante. O Vizela não veio aqui para defender, veio para disputar o jogo, mas o Sporting foi melhor. Foi pena aquele erro no início da segunda parte, mas o jogo é mesmo assim. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores e agora podem desfrutar dois dias. Viverem este jogo com as suas famílias e segunda-feira estamos juntos novamente para ir em busca de novas conquistas", acrescentou."Sou uma pessoa que gosta de olhar para soluções e tenho de as procurar. Soluções fantáticas, sem dúvida, se elegesse os dois melhores eram os centrais. O Koffi espelha o que é esta equipa e a garra dela. Treinou pouco desde que chegou, ainda está meio abananado, mas mostrou o espírito desta equipa. Fez o jogo até não poder mais e depois houve oportunidade de estrear mais um menino que nunca sonhava jogar contra o campeão. Depois deste jogo, esta experiência vai deixar-nos mais fortes.""Temos uma relação muito boa. Foi meu jogador e disse-lhe que ia chegar ao topo e à seleção se continuasse a trabalhar. Conseguiu esse sonho e teve a gentileza de me dar a camisola. A nossa amizade prevalece. A boina? É para usar até ao fim. É a minha imagem de marca.